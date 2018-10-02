Укрзалізниця потребує 111 млрд грн для забезпечення пасажирських перевезень, - керівництво УЗ

Укрзалізниці необхідно залучити 111,6 мільярдів гривень інвестицій протягом наступних 5 років для забезпечення пасажирських перевезень.

Про це заявив директор із стратегічного розвитку та інвестицій Укрзалізниці Антон Саболєвський, передає прес-служба компанії.

За його словами, пасажирські залізничні перевезення в Україні є збитковими. При цьому, держава не компенсує витрати компанії на здійснення таких перевезень. Тому в Укрзалізниці почали самостійно шукати потенційні джерела залучення коштів.

Зокрема, додаткові ресурси там планують залучити шляхом відокремлення функції маркетингу в окрему складову компанії та відокремлення мережі вокзалів.

"Завдання цієї вертикалі — вийти на самоокупність. Для цього є два основні джерела отримання доходів: надання послуг перевізникам та додаткові послуги й сервіси, що надаються пасажирськими вокзалами", — повідомив Саболєвський.

Нагадаємо, вперше за 20 років "Укрзалізниця" провела ребрендинг.