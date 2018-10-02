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Уперше у світі запустили мережу 5G

2 жовтня, 2018 - 22:07
Фото з відкритих джерел

Оператор Verizon запустив першу у світі комерційну мережу 5G, яка відтепер доступна жителям Х'юстона, Індіанаполіса, Лос-Анджелеса і Сакраменто.

Про це повідомляє The Verge.

Головною зміною стане те, що роутери роздаватимуть WiFi не від мережевого кабелю, а від найближчої стільникової базової станції. Швидкість, яку забезпечує нова мережа, порівнянна з дротовим інтернетом - 300 Мбіт/секунду. При цьому максимальна заявлена швидкість становить 1 Гбіт/секунду.
Нова мобільна мережа оператора базується на власному стандарті 5G TF. Використовуватимуть його до часу, коли буде затверджено загальноприйнятий стандарт 5G NR.

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