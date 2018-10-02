В Острозькій академії розпочався щорічний конкурс, присвячений творчості Уласа Самчука

У Національному університеті «Острозька академія» стартував VІІI Всеукраїнський конкурс для студентської та учнівської молоді «Визвольна боротьба у творчості Уласа Самчука».

«До участі на добровільних засадах ми запрошуємо учнів загальноосвітніх шкіл, студентів та аспірантів закладів вищої освіти України. Конкурс проводиться у таких номінаціях: краща наукова робота; кращий учнівський твір; краща публікація в мас-медіа. Переможці отримають грошові премії та цінні подарунки», — розповіла представниця оргкомітету конкурсу, проректор з навчально-виховної роботи НаУОА, професор Руслана Каламаж.

Цей конкурс проводиться в Острозькій академії за підтримки та з ініціативи родини Соколиків — представників української діаспори у Канаді і єдиних розпорядників спадщини Уласа Самчука. Родина Соколиків упродовж багатьох років підтримує щирі дружні відносини з Острозькою академією. Саме з їх ініціативи встановлено пам’ятник Уласу Самчуку й відкрито музей письменника в місті Рівному до його 100-річного ювілею. Також Острозькій академії як провідному центру української духовності та патріотизму панство Соколиків надало ексклюзивне право перевидавати твори прозаїка для широкого кола читачів в Україні, а серед інтелектуальної молоді вже увосьме в університеті проводиться конкурс, присвячений творчості цього видатного письменника.

Роботи на конкурс можна надсилати до 10 лютого 2019 року на адресу оргкомітету (35800, Рівненська область, м. Острог, вул. Семінарська, 2, Національний університет «Острозька академія», оргкомітет конкурсу, телефон для довідок: (03654) 2-29-49). Для участі в конкурсі учасники надсилають: анкету-заявку встановленого зразка (П. І. П., назва роботи, номінація, курс, вік, повна назва навчального закладу, який представляє учасник, повна домашня адреса, телефон для зв’язку (домашній, інший — зазначити), письмову роботу, публікацію.

Олексій КОСТЮЧЕНКО, Острог