В Україні впізнали офіцера ГРУ, причетного до отруєння Скрипалів, - Аваков

В Україні впізнали офіцера Головного розвідувального управління (ГРУ) Російської Федерації, який підозрюється в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів у британському місті Солсбері і причетний до вивезення колишнього президента України Віктора Януковича до Росії в 2014 році.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Сьогодні, 2 жовтня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков провів зустріч з міністром з питань безпеки Британії Беном Уоллесом.

"Арсен Аваков зазначив, що в Україні впізнали одного з учасників атаки в Солсбері, офіцера ГРУ РФ, який був причетний до вивезення екс-президента втікача Януковича з України", - йдеться в повідомленні.

Уоллес заявив, що дії Росії в Криму, на Донбасі та в Солсбері можуть повторитися в будь-якій країні.

"Ми високо цінуємо наше співробітництво з Україною, країною, яка є форпостом боротьби з кібератаками і гібридної війною. Незаконна анексія Криму, напад у Солсбері і кібератаки по всьому світу свідчать, що це може повторитися де завгодно", - сказав британський міністр.