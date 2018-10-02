Вчені відкрили карликову планету на краю Сонячної системи

Американські астрономи виявили в Сонячній системі карликову планету 2015 TG387 (Гоблін). Це найвіддаленіший від Сонця об'єкт з відомих вченим.

Про це повідомляє The Guardian.

Це відкриття астрономи зробили, коли шукали дев'яту планету Сонячної системи, яка, можливо, знаходиться в хмарі Оорта — маловивченому регіоні, в якому накопичується безліч комет. Відкриття Гобліна побічно підтверджує, що в цьому регіоні може бути велика планета — він знаходиться під гравітаційним впливом великого об'єкта, який поки не видно.

Радіус Гобліна становить близько 300 кілометрів, один оберт навколо Сонця він робить за 40 000 років. Карликова планета відноситься до так званих транснептуновым об'єктів — небесних тіл Сонячної системи, які обертаються по орбіті навколо Сонця, та у яких середня відстань до Сонця більше, ніж у Нептуна. Але "повноцінною" планетою вона не є.

Раніше, повідомлялося, що супутник Марса Фобос може бути величезним уламком планети.