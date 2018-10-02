Відсьогодні в Україні підвищилися ціни на алкоголь на 5-20%

В Україні з 2 жовтня підвищилась вартість алкогольних напоїв на 5-20% в результаті підняття мінімальних роздрібних цін. Про це повідомляє ZN.ua.

Мінімальні оптово-відпускні ціни на горілку підвищені, згідно з постановою уряду, з розрахунку на 1 л чистого спирту на 19,5%, або на 52,33 гривні, до 321 гривні, роздрібні - на 12,4%, або на 49,24 гривні , до 447 гривень.

Так, 0,5 л горілки подорожчає до 89,4 гривень (79,55 грн до подорожчання), а пляшка сухого вина буде коштувати 42 гривні, кріплені вина і вермут подорожчають до 49 гривень за пляшку (або на 8,9%), пляшка шампанського виросте на 12,4% в ціні - до 89 гривень. А також подорожчає на 12% подорожчають віскі, джин і ром на 7-9% подорожчає коньяк: "4" зірки - до 139,3 гривні, "5" зірок - до 151,7 гривні.

З 1 січня 2019 року відбудеться другий етап підвищення цін на алкоголь, коли на 9% підвищаться акцизи.