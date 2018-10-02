ВРУ ухвалила закон про спрощення процедури екстрадиції

ВР ухвалила закон, яким врегульовується спрощена процедура екстрадиції осіб, що затримані у зв’язку з перебуванням у міжнародному розшуку.

За ухвалення законопроекту «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку з ратифікацією Третього додаткового протоколу та Четвертого додаткового протоколу до Європейської конвенції про видачу правопорушників» №6149 в цілому проголосувало 230 депутатів за мінімально необхідних 226, повідомляє Укрінформ.

«У разі прийняття закону особа отримає право просити про застосування щодо неї спрощеного порядку видачі одразу ж після затримання у зв’язку з перебуванням у міжнародному розшуку, не очікуючи надходження формального запиту про екстрадицію. Це дасть можливість скоротити строки перебування такої особи під вартою на території України з метою її екстрадиції іншій державі, вивести практику застосування екстрадиції на сучасний європейський рівень», - наголосив під час доповіді законопроекту голова комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін.

Законопроектом пропонується внести зміни до глави 44 «Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція)», а також до статті 208 «Затримання уповноваженою службовою особою» Кримінального процесуального кодексу України, та викласти в новій редакції статтю 588 «Спрощений порядок видачі осіб з України».

Згідно із законом, передача особи, стосовно якої прийнято рішення про екстрадицію у спрощеному порядку, здійснюється протягом 10 робочих днів з дня повідомлення компетентному органу іноземної держави про зазначене рішення. Цей строк може бути подовжений уповноваженим (центральним) органом України до 30 днів. Відстрочення фактичної передачі особи з підстав, передбачених статтею 592 цього Кодексу, не допускається.

Передбачається, що у разі прийняття уповноваженим (центральним) органом України рішення про відмову у видачі особи (екстрадиції) у спрощеному порядку видача особи (екстрадиція) здійснюється за загальними правилами щодо видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Встановлюється, що рішення про екстрадицію у спрощеному порядку може бути прийнято до надходження запиту компетентного органу іноземної держави про видачу особи (екстрадицію) без обов'язкового проведення екстрадиційної перевірки у повному обсязі.

Законом уповноважений орган України може приймати рішення про екстрадицію у спрощеному порядку або про відмову у видачі протягом п'яти робочих днів з дня одержання ухвали слідчого судді, якою затверджено згоду особи на екстрадицію, та інформації компетентного органу іноземної держави.

Рішення виноситься керівником уповноваженого (центрального) органу України або уповноваженою ним особою, є остаточним і оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, законопроект розроблений Міністерством юстиції з метою приведення національного законодавства у відповідність із Третім та Четвертим протоколами, які закріпили сучасні європейські стандарти вирішення питань про екстрадицію. Третій та Четвертий додаткові протоколи до Європейської конвенції про видачу правопорушників були підписані від імені України 20 вересня 2012 року.