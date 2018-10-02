За добу бойовики 21 раз обстріляли позиції наших військ, втрат немає

Упродовж минулої доби, 1 жовтня, окупанти 21 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ,в тому числі – 4 рази із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-служба ООС.

"Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Новозванівка, Луганське, Зайцеве, Піски, Красногорівка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Старогнатівка, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине", - зазначається у повідомленні.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Водяне противник обстріляв з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а по опорних пунктах біля Луганського двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм. Також по захисниках Луганського окупанти застосовували озброєння бойових машин піхоти.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки, чотирьох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та шість поранено.

Також вчора надвечір російські окупанти цинічно, порушуючи будь-які правила ведення війни та норми загальнолюдської моралі, здійснили вогневий наліт на населений пункт Водяне. Ворог обстрілював житловий сектор цього села на Приазов'ї з артилерії калібру 122 мм, а також мінометів 82-го та 120-го калібру, витративши загалом 31 артилерійський снаряд та 16 мін. Обстріл вівся не по позиціях Збройних Сил України, а по житловому сектору населеного пункту. Наслідки злочину російсько-окупаційних військ наразі уточнюються представниками української сторони СЦКК спільно з СММ ОБСЄ.

Від початку поточної доби противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил. На Маріупольському напрямку – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населених пунктів Водяне та Лебединське, а по опорних пунктах наших військ в районі Кримського – також із гранатометів. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.