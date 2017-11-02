800 будинків у столиці залишаються без теплопостачання через аварії на тепломережах, - КМДА

Близько 800 будинків у столиці залишаються без теплопостачання через аварії на тепломережах. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє його прес-центр.

Він нагадав, що у столиці підключення до опалення почали два тижні тому, коли середньодобова температура опустилася нижче 8 градусів тепла.

"За останньою інформацією близько 800 будинків були відключені від подачі тепла через аварійні ситуації, які виникли на тепломережах", - наголосив Кличко.

Мер зауважив, що у найближчі два дні ремонтні бригати мають усунути всі проблеми, і будинки знову підключать до опалення.

"Я прошу вибачення у тих, хто зараз без тепла, але ми в цілодобовому режимі усуваємо аварії. У нас надто застарілі комунікації теплозабезпечення, в оновлення яких кошти не вкладали десятками років”, - підсумував Кличко.