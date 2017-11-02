Частину "рюкзаків Авакова" пошили в установах виконання покарань за 60-130 грн, - САП

Частина рюкзаків, закуплених для потреб нацгвардії у зоні АТО, пошили в установах виконання покарань за 60-130 грн. Про це заявив під час засідання суду щодо обрання запобіжного заходу синові міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександру прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), передає ЛІГАБізнесІнформ.

Прокурор повідомив, що після призначення тендера на закупівлю рюкзаків перед третім затриманим у цій справі Володимиром Литвином (Володимир Литвин - третій затриманий у справі про рюкзаках - ред.) постало питання щодо безпосереднього виготовлення рюкзаків.

Прокурор зазначив, що виробників шукали просто в інтернеті.

«Частина цих рюкзаків взагалі була пошита в установах виконання покарань, на їх підприємствах. Вартість пошиття цих рюкзаків склала від 60 до 130 грн», - сказав представник САП.

При цьому в клопотанні САП зазначено, що рюкзаки були Нацгвардія закупила по 2799 грн. Всього закупили такої амуніції на 14,4 млн грн. Як встановила експертиза, пошиття таких рюкзаків обходиться в 555 грн.

Нагадаємо, прокуратура закликала суд заарештувати сина Авакова.