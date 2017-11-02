ЦРУ оприлюднило список фільмів, записи з якими знайшли у помешканні бен Ладена

ЦРУ оприлюднило список відеозаписів, які вилучили під час рейду 2011 року у житловому комплексі Усами бен Ладена в пакистанському Абботабаді. Про це повідомляє прес-центр американського Центрального розвідувального управління.

Серед особистих речей знайшли не лише близько18 тисяч файлів з документами, а ще й приблизно 79 тисяч аудіофайлів і зображень. Серед них були знайдені відеозаписи таких фільмів та анімаційних стрічок:

Мультфільм Dreamworks "Мураха Антц"

Анімаційниій фільм "Бетмен: Лицар Готема"

Документальний фільм BBC "Великі моменти дикої природи"

Фільм-біографія Осами бен Ладена

Мультфільм Disney "Тачки"

Мультфільм Disney "Курча Ціпа"

Спецрепортаж каналу CNN "Найбільш розшукувані люди в світі" (World’s Most Wanted), де фігурує бен Ладен

Японський анімаційний фільм "Остання фантазія VII"

Мультфільм Disney "Не бий копитом"

Мультфільм "Льодовиковий період 3: Ера динозаврів"

Спецвипуск каналу CNN "Слідами бен Ладена"

Документальний фільм National Geographic "Кунг Фу - Майстерність вбивства"

Документальний фільм National Geographic "Всередині зелених беретів"

Документальний фільм National Geographic "Хижаки на війні"

Документальний фільм National Geographic "Найгірша отрута в світі"

Фільм "Оселя зла" режисера Пола Андерсона з акторкою Мілою Йовович у головній ролі

Китайський мультфільм "Володарі стихій: Зіткнення зі злом"

Документальний фыльм Russia today "Кремль зсередини"

Документальний фільм "Історія Індії"

Фільм "Три мушкетера" (невідомо, яка версія. Може йтися про фільм 1993 року з Чарлі шином у головній ролі, або про фільм 2011 року, де також грала Міла Йовович)

Документальний фільм "Де взагалі перебуває Осама бен Ладен" (Where in the World is Osama bin Laden)

Нагадаємо, як пише Еспресо, ЦРУ опублікувало майже 470 тис. документів, отриманих при ліквідації ватажка терористичної організації "Аль-Каїда" Усами бен Ладена.