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До Львова прибув літак із одинадцятьма пораненими бійцями АТО

2 листопада, 2017 - 15:50

Сьогодні до Львова прилетів літак із одинадцятьма пораненими бійцями АТО. Про це повідомив начальник прес-центру штабу АТО Олександр Поронюк.

"Борт прибув до Львівського аеропорту з Одеси. Це хлопці, які отримали травми та хвороби в АТО. Вони лікуватимуться у Львівському госпіталі. Двоє поранених перебувають у важкому стані", - розповів Олександр Поронюк.

Нагадаємо,  на Луганському напрямку збільшилась активність противника, за минулу добу загинув 1 воїн ЗСУ.

Джерело: УНН
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