До Львова прибув літак із одинадцятьма пораненими бійцями АТО

Сьогодні до Львова прилетів літак із одинадцятьма пораненими бійцями АТО. Про це повідомив начальник прес-центру штабу АТО Олександр Поронюк.

"Борт прибув до Львівського аеропорту з Одеси. Це хлопці, які отримали травми та хвороби в АТО. Вони лікуватимуться у Львівському госпіталі. Двоє поранених перебувають у важкому стані", - розповів Олександр Поронюк.

Нагадаємо, на Луганському напрямку збільшилась активність противника, за минулу добу загинув 1 воїн ЗСУ.