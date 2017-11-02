До Вінниці з Греції везуть мощі святого Димитрія Солунського

Сьогодні до вінницького Спасо-Преображенського кафедрального собору у супроводі грецьких архієреїв і духовенства прибуває ковчег з мощами святого великомученика Димитрія Солунського – покровителя воїнів, захисника міст і сіл, молитвеника за мир і благополуччя. Святиня перебуватиме у кафедральному храмі до 5 листопада. 6 числа ковчег з мощами буде перенесений в капличку, яка розташована на території обласного управління Нацполіції. У храмах міста перед нетлінним тілом Димитрія Сологунського будуть звершуватимуться молебні з акафістами. Священики і віряни молитимуться за мир в Україні та проситимуть благословення для нашого народу.

«З благословення Високопреосвященнішого Симеона 2 листопада увечері до нашого міста прибуде ковчег з мощами святого великомученика Димитрія Солунського – каже протодиякон вінницького єпархіального управління Української Православної Церкви Владислав Демченко. – Це відомий святий у православному світі, якого дуже шанували на теренах Київської Русі. Багато князів було названо саме на його честь. Навіть ті, хто мав язичнецькі імена, наприклад, князь Всеволод був названий у хрещенні Димитрієм. Власне, існує така думка, що Димитрій Солунський, який жив наприкінці ІІІ століття, за походженням був слов’янином. І такі народи, як серби і болгари вважають його своїм покровителем».

Вінниця – перше місто України, куди з Греції привезуть мощі святого Димитрія Солунського. Потім ковчег побуває у Житомирі та Києві.

Олеся ШУТКЕВИЧ, фото з відкритих джерел