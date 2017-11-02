Феллон пішов з посади міністра оборони Британії через "неприйнятну поведінку"

Міністр оборони Великобританії Майкл Феллон покинув свою посаду у зв'язку з "неприйнятну поведінку" в минулому. Про це повідомляє BBC.

У листі до прем'єр-міністра Терезі Мей він заявив, що поводився нешанобливо по відношенню до журналістки Джулії Хартлі.

Феллон звинуватили в сексуальних домаганнях до Хартлі в 2002 році, на конференції Консервативної партії. Інцидент згадали після того, як журналістка знову розповіла про домагання з боку неназваного чоловіка.

За даними ЗМІ, це був міністр оборони, який неодноразово клав руку на коліно журналістки під час вечері. Один із знайомих чиновника додав, що той відразу ж вибачився за свою поведінку.

Як зазначив Феллон, "багато звинувачень були помилковими", при цьому він додав, що не "відповідає сучасним стандартам збройних сил".

Також він додав, що "має рацію"йдучи у відставку і зазначив: "культура змінилася з роками, і те, що було б прийнятно 15, 10 років тому, очевидно, зараз є неприпустимим."

У відповідному листі Тереза ​​Мей подякувала чиновнику за роботу. Він займав посаду міністра оборони з 2014 року.

Наразі у Консервативній партії Британії склали список із 36 наявних депутатів, яких звинуватили в неприйнятній поведінці, включно з інтрижками з колегами на нижчих посадах, "розпусканням рук" та користуванням послугами проституток.