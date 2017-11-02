Forbes назвав Меркель найвпливовішою жінкою року

Американський журнал Forbes опублікував рейтинг ста найвпливовіших жінок світу. У 2017 році рейтинг очолила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

На другому місці в цьому році опинилася прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, яка стала новачком рейтингу за рахунок успіхів у політиці та проходження процедури Brexit.

Третє місце у списку отримала дружина мільярдера Білла Гейтса Мелінда Гейтс, яка за рік разом з чоловіком витратила понад 40 млрд на гранти і підтримує організації в більш ніж 100 країнах світу.

У першу п'ятірку також увійшли операційний директор Facebook Шеріл Сандберг та генеральний директор General Motors Мері Барра.

Найдраматичнішим у рейтингу було падіння Хілларі Клінтон, яка втратила 65 позицій, перемістившись з другого рядка на 67-ий.

Додамо, що Королева Великої Британії Єлизавета II займає 26-е місце. Дочка і радник президента США Іванка Трамп опинилася на 19-му рядку рейтингу. Їх обійшли глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард (8-е місце) і верховний представник Євросоюзу з закордонних справ Федеріка Могеріні (17-е місце).

Крім цього, в список увійшли американські співачки Бейонсе і Тейлор Свіфт. Бейонсе займає 50-ю сходинку рейтингу, Свіфт на 85-му місці.