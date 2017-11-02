Гройсман подарував Трюдо українські шкарпетки

Українська делегація на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом під час візиту до Канади подарувала главі канадського уряду Джастіну Трюдо вироблені в Україні шкарпетки.

Про це повідомила у Twitter заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі України Наталія Микольська.

"Багато пишуть про шкарпетки Джастіна Трюдо. Тепер в його колекції є MadeInUkraine. З Володимиром Гройсманом просуваємо український експорт", - написала Микольська.

Під час зустрічі Джастін Трюдо та Володимир Гройсман обговорили економічні аспекти двосторонньої співпраці.