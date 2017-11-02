Грузія заявила про початок екстрадиції Кардави

Грузія заявила про початок процедури екстрадиції колишнього начальника військової поліції Міноборони Грузії Мегіса Кардави, який був затриманий в Україні 1 листопада через те, що знаховся у розшуку Інтерполу. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на прокуратуру Грузії.

Як передають ЗМІ, він був оголошений у розшук за звинуваченням в участі в тортурах, у скоєнні вбивств, організації таємного стеження за політичними опонентами, а також йому заочно пред'явлено обвинувачення у привласненні та розтраті державних коштів.

Варто відзначити, що Кардава був затриманий вчора, 1 листопада, при в'їзді на територію України з підробленим паспортом. За інформацією ЗМІ, його доставили до Київа і він чекає на екстрадицію. Також повідомлялося, що він є соратникам Міхеїла Саакашвілі. Однак він спростував цю інформацію на своїй сторінці у Facebook.

"Цього "найближчого соратника" я точно ніколи не зустрічав і знаю про його існування тільки з преси", - написав він.

Мегіс Кардава перебував у розшуку з 13 лютого 2013 року і був затриманий українськими правоохоронцями. Він залишив Грузію у 2012 році після зміни влади.