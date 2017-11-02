Канадське космічне агентство очікує на поглиблення співпраці з українськими колегами, - очільник

У канадському космічному агентстві заявили, що з нетерпінням очікують на поглиблення співпраці із українськими колегами. Про це заявив президент Канадського космічного агентства Сільван Ляпорт під час церемонії підписання Меморандуму про взаєморозуміння із Державним космічним агентством України, передає кореспондент Укрінформу.

«Канаду й Україну поєднує особлива дружба, яка протягом останніх років лише посилюється. Ми з нетерпінням очікуємо на майбутнє і роботу над розбудовою багатого, взаємовигідного й довготривалого партнерства», - сказав Ляпорт.

Він додав, що Канадське космічне агентство «дуже раде підписанню цього Меморандуму, який має на меті полегшення співпраці між нашими країнами з метою мирного використання й дослідження космосу».

За його словами, Меморандум свідчить про зацікавленість космічних агентств України та Канади у співпраці.

«Цей документ є першим кроком, що демонструє зацікавленість обох Агентств у спільній роботі над рядом космічних проектів. Ми з нетерпінням очікуємо на можливість використати дослідження космосу для розвитку нашої дружби», - підсумував президент Канадського космічного агентства.

Нагадаємо: наразі Україна та Канада обговорюють низку спільних проектів. Зокрема, щодо будівництва літака Ан-132 (двигуни до нього поставляє "Pratt & Whitney Canada"), а також створення стартового комплексу для космічних запусків у канадській провінції Нова Скотія.