Кувейт зацікавився українським транспортним літаком Ан-178

Кувейт виявляє інтерес до перспективних модифікацій нового українського транспортного літака Ан-178 вантажопідйомністю 18 тонн виробництва ДП "Антонов"(Київ).

В ході показу Ан-178 кувейтська сторона озвучила інтерес до перспективних модифікацій нового українського транспортника, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Кувейтських військових, зокрема, зацікавила можливість експлуатації літака на непідготовлених аеродромах в пустелі", - уточнив співрозмовник агентства.

В ході показу в Кувейті Ан-178 виконав демонстраційний політ для ВПС Кувейту над пустелею.

Літак продемонстрував свої характеристики льотчикам і інженерам кувейтських ВПС, що знаходилися на борту літака. Після закінчення показу Ан-178 повернувся на літно-випробувальну базу ГДП "Антонов".