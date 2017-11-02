Київське "Динамо" спростувало інформацію про можливу дискваліфікацію клубу з Ліги Європи

Київське "Динамо" спростувало інформацію про можливу дискваліфікацію клубу з єврокубків за трансферні борги. Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Київський клуб звернувся до УЄФА за роз’ясненнями одразу після того, як "Динамо" звинуватили у приховуванні заборгованості за кількома трансферами. Стверджувалося, що вона може стати підставою для дискваліфікації команди із єврокубків.

Про розслідування стосовно "Динамо" з боку УЄФА 1 листопада заявив заступник директора центру ліцензування Федерації футболу України Сергій Задиран.

Сьогодні "Динамо" розмістило офіційну відповідь УЄФА, у якій йдеться, що жодних розслідувань стосовно київського клубу не ведеться.

Нагадаємо, атакувальний півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Марлос претендує на звання "Найкращий гравець" 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.