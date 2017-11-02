Личаківське кладовище освітили тисячами лампадок (фото)

Учора, 1 листопада, в День всіх святих у Львові вшановували пам’ять всіх померлих. З цього приводу на всіх кладовищах міста люди масово запалювали свічки та лампадки на могилах близьких та родичів. Адже за традицією вважається, що свічки символізують душі померлих, які живі, поки їх не забули.

Наймасштабніше поминальний день проходить на Личаківському кладовищі, яке є найстарішим у Львові. Цього дня на його території запалюють тисячі свічок. Оскільки багато поховань є вже надто давніми, адміністрація цвинтаря закуповує велику кількість лампадок за власні кошти, та запалює їх цієї ночі.

Також долучаються осередки різних громад Львова, представників яких похоронено на кладовищі – поляки, вірмени, австрійці. Так польська громада запалює лампадки на усіх польських могилах та склепах, а також освічує лампадками усі поховання на Меморіалі львівських орлят.

Багато людей приходить на кладовище, щоб запалити свічку пам’яті біля якоїсь відомої людини, яка тут похована. Зокрема несуть лампадки до могил Соломії Крушельницької, Ігоря Білозора, Володимира Івасюка, Євгена Петрушевича, Івана Франка та інших. Крім того багато людей цього дня відвідують могили учасників Революції гідності та військових, що загинули під час російсько-української війни на сході.

Довідка «Дня»

Християнське свято День всіх святих має глибоке язичницьке коріння. Близько двох тисяч років тому кельтські племена в цей час відзначали свято Самайн. Вважалося, що душі померлих цього дня повертаються до своїх домівок і вимагають жертовної їжі у живих. Приблизно в цей же час стародавні римляни відзначали свято - Фералії, присвячене пам'яті покійних. Такий збіг дат сприяв збереженню традиції поминання померлих і після поширення християнства.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів