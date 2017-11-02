Макрон відповів на лист дівчинці з Британії, де написав вірш про Ейфелеву вежу

Президент Франції Еммануель Макрон здивував дівчинку з Британії, відповівши на її вірш, присвячений Ейфелевій вежі, своїм власним віршем. Про це повідомляє ЄП з посиланням на The Local.

Під час сімейної поїздки до Парижа у квітні 13-річна Софі, побачивши на власні очі Ейфелеву вежу, захопилась пам'яткою і присвятила їй вірш. Свій твір англійською мовою дівчинка надіслала до Єлисейського палацу, коли президентом був ще Франсуа Олланд.

У вірші, написаному від руки, дівчинка розхвалювала Ейфелеву вежу, "елегантну та високу" та "гарну, наче картина".

У відповідь Еммануель Макрон вирішив написати власного вірша і зробив це до дня народження дівчинки, який вона святкувала у середу, 1 листопада.

A special birthday present for Sophie, 13 today: President @EmmanuelMacron's reply to her poem on the #EiffelTower. Bon anniversaire Sophie! pic.twitter.com/NxMTbikMBm — French Embassy UK (@FranceintheUK) November 1, 2017

Вірш Макрона написаний англійською і розповідає про те, як одного дня маленька Софі приїхала до Парижа та спілкувалась із "магічним монстром" Ейфелевою вежею.

У вірші Макрона вежа просить малу написати про неї після повернення додому, наприкінці між ними відбувається такий діалог: "Я напишу 20 рядків, але хто їх прочитає?" - запитує мала. "Я знаю людину, яка прочитає твого вірша. Це президент Франції", - відповіла вежа.

На такий крок Еммануель Макрон пішов у період прохолодних відносин між Британією та Францією, наголошує видання. Зокрема, наприкінці жовтня Макрон дав зрозуміти, що вважає, що Британія "ще далека до виконання своїх фінансових зобов’язань перед Євросоюзом".

Нагадаємо, на днях Макрон підписав новий антитерористичний закон, який замінить надзвичайний стан, введений після терактів 13 листопада 2015 року.