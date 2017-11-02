Міністерство оборони Британії очолив Гевін Вільямсон

Новим міністром оборони Британії став став Гевін Вільямсон, який до цього був партійним парламентським організатором. Це сталося після відставки з цієї посади Майкла Феллона, передає BBC.

До свого призначення Гевін Вільямсон займався забезпеченням партійної дисципліни в Палаті громад.

Нагадаємо, Майкл Феллон пішов у відставку з посади голови міністерства оборони Великобританії. Така заява була оприлюднена наступного дня після того, як він підтвердив, що у 2002 році дозволив собі вільність щодо журналістки Sunday Express Джулії Хартлі-Брюер.

Сам Феллон заявив, що його поведінка в минулому не відповідає стандартам військових.