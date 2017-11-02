Міносвіти заборонило зачиняти гуртожитки на ніч

Відповідно до закону "Про вищу освіту" студенти вищих навчальних закладів у будь-який час доби мають право на вільний доступу до гуртожитку, у якому мешкають. Про це йдеться у листі до Громадської організації "Українська асоціація студентів", яке опублікувало Міністерство освіти і науки.

В повідомленні йдеться про те, що чинними законами України не передбачено будь-яких обмежень стосовно користування студентами житлом у гуртожитках у певний час доби.

"Повідомляємо про неприпустимість встановлення тимчасових обмежень доступу до гуртожитків здобувачів вищої освіти. Додатково до зазначеного інформуємо про неможливість безпідставного виселення, залучення до примусових робіт, в тому числі чергувань, здобувачів вищої освіти-мешканців гуртожитків та неприпустимість необґрунтованого проникнення в кімнати гуртожитків", — йдеться в листі.