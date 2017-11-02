Мінюст США готує офіційні звинувачення проти шести чиновників РФ, - ЗМІ

Міністерство юстиції США готує офіційні звинувачення проти щонайменше шести російських посадовців у причетності до хакерського зламу серверів партійних установ у Сполучених Штатах у рамках розслідування втручання РФ у президентські вибори.

Про це повідомило в четвер американське центральне видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела в адміністрації.

"Міністерство юстиції встановило більше шести членів російського уряду, причетних до зламу комп'ютерів Національного комітету Демократичної партії та вилучення конфіденційної інформації, яка стала публічною під час президентських виборів 2016 року", - зазначається в матеріалі.

При цьому повідомляється, що "прокурори та агенти зібрали докази, для того щоб висунути звинувачення російським чиновникам, і вже наступного року порушити справу".

Поки що відбувається "обговорення справи на ранніх стадіях".