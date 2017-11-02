Модернізований Ан-26 зможе брати участь у спільних діях з НАТО, - "Укроборонпром"

Після капітального ремонту для Повітряних сил України військово-транспортного літака Ан-26, в "Укроборонпромі" заявили, що літак зможе брати участь у спільних діях з силами НАТО, повідомляє прес-служба відомства.

"ДП "Завод 410 Цивільної авіації", що входить до складу Держконцерну "Укроборонпром", завершив капітальний ремонт військово-транспортного літака Ан-26 для Повітряних сил України. Відновлений літак пройшов всі випробування та готовий до передачі замовнику. Під час капітального ремонту був проведений повний комплекс робіт з відновлення всіх систем літака, встановлене нове радіоелектронне оснащення, в тому числі були замінені системи зв’язку, навігації, приладової та іншої бортової апаратури. Завдяки цьому цей Ан-26 може здійснювати польоти на міжнародних трасах та брати участь у спільних діях з силами НАТО", - йдеться у повідомленні.

До цього аналогічні роботи були проведені з іншими Ан-26, один з яких був переданий військовим льотчикам влітку цього року. Загалом, наголосили у відомстві, у 2017 році ДП "Завод 410 ЦА" проводить роботи з відновлення чотирьох літаків, а також вже виконано регламентні роботи та етап відновлення ще на двох літаках, які посилять авіаційні парки Повітряних сил Збройних сил України та Національної гвардії України.

Окрім того, "Завод 410 Цивільної авіації" у рамках дозавантаження підприємства після виконання державного оборонного замовлення, провів капітальний ремонт ще одного Ан-26 для Національної гвардії Республіки Казахстан та 1 листопада 2017 року передав повітряне судно замовнику.