На Дніпропетровщині знайшли дві кам'яні статуї скіфської доби

Під час археологічних розвідок у полях П'ятихатського району Дніпропетровщини, археологи знайшли дві кам'яні статуї, що належать до скіфської доби і епохи неоліту. Про йдеться у сюжеті " 5 каналу ".

Кам'яні витвори, один з яких датується V століттям до нашої ери, а другий - епохи неоліту, або раннього бронзового віку, добре збереглися.

"Ця рання неолітична стела, вона відірвана від свого комплексу. Ми не знаємо, до якого кургану чи поховання вона належала. Тим не менше, для вивчення цієї монументальної культової скульптури це важливо.У нас в музеях всього шість скіфських статуй зберігається, тому ця скіфська знахідка дуже цікава", - розповіла науковий співробітник історичного музею Дніпра Дар'я Романчук.

Знахідки вже перевезли в історичний музей імені Дмитра Яворницького до Дніпра. Колекція кам'яних статуй тепер тут складається із 98 експонатів.