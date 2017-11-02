На Донеччині затримали диверсанта, який закладав вибухівку на об’єкті інфраструктури

Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією затримали у Покровському районі Донеччини диверсанта терористичної організації "ДНР" під час закладання вибухівки на підстанції, яка забезпечує безперебійну роботу залізниці у районі проведення антитерористичної операції, повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що за вказівкою кураторів з ГУ Генштабу Міноборони РФ представники так званого "МГБ ЛНР" підібрали для здійснення терористичного акту мешканця Краматорська. З чоловіком були проведені спеціальні навчання з поводження з вибуховими пристроями та проведено відповідний інструктаж.

Диверсант отримав завдання підірвати одну з підстанцій, яка забезпечує безперебійну роботу залізниці у районі проведення антитерористичної операції.

Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисник здійснив попередній огляд території об’єкту, та затримали його під час закладання саморобного вибухового пристрою в еквіваленті 4,5 кілограма тротилу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.