Нацрада призначила позапланову перевірку "Інтеру"

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу «Інтер» (ПрАТ «Телеканал «ІНТЕР») через трансляцію реклами пива.

Відповідне рішення Нацрада прийняла на засіданні 2 листопада, повідомляє Укрінформ.

Так, Нацрада зафіксувала о 22:52 трансляцію в ефірі телеканалу «Інтер» реклами пива «Львівське 1715». Відповідно до частини 2 статті 22 закону України «Про рекламу», реклама алкогольних напоїв забороняється на радіо та телебаченні з 06:00 до 23:00.

Зі свого боку керівник регіональної служби медіагрупи Inter Media Group Олександр Кравцов заявив про готовність провести внутрішнє розслідування.

"Я впевнений, що це деякий апаратний збій", - зазначив Кравцов.

Зважаючи на виявлене порушення, регулятор призначив позапланову перевірку телеканалу "Інтер".