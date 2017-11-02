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Нацрада призначила позапланову перевірку "Інтеру"

2 листопада, 2017 - 14:22

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу «Інтер» (ПрАТ «Телеканал «ІНТЕР») через трансляцію реклами пива.

Відповідне рішення Нацрада прийняла на засіданні 2 листопада, повідомляє Укрінформ.

Так, Нацрада зафіксувала о 22:52 трансляцію в ефірі телеканалу «Інтер» реклами пива «Львівське 1715». Відповідно до частини 2 статті 22 закону України «Про рекламу», реклама алкогольних напоїв забороняється на радіо та телебаченні з 06:00 до 23:00.

Зі свого боку керівник регіональної служби медіагрупи Inter Media Group Олександр Кравцов заявив про готовність провести внутрішнє розслідування.

"Я впевнений, що це деякий апаратний збій", - зазначив Кравцов.

Зважаючи на виявлене порушення, регулятор призначив позапланову перевірку телеканалу "Інтер".

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