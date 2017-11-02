Порошенко назвав дату, коли запрацює безвіз з ОАЕ

Угода про безвізовий режим між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами набуде чинності наступного місяця. Про це заявив президент Петро Порошенко під час відеотрансляції на своєму каналі у Facebook.

Він підтвердив, що домовився з правителем Емірату Дубай шейхом Мухаммедом бін Рашидом Аль Мактумом про співпрацю в космічній сфері, було підписано Меморандум щодо співпраці у сфері культури. Також сторони домовилися про підтримку з боку ОАЕ кримський татар.

"Підписаний документ про скасування віз для українців, які планують відвідати цю державу. Вже в грудні місяці, після обміну нотами, ця угода набуде чинності і українці зможуть подорожувати ще однією важливою, надзвичайно привабливою для нас країною", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні Україна і Об'єднані Арабські Емірати домовились про двосторонній безвізовий режим.