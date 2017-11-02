Президент Ісландії доручив лідеру лівої опозиції сформувати уряд

Президент Ісландії попросив лідера опозиційного Ліво-зеленого руху, який на виборах здобув друге місце, сформувати уряд.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

Партія незалежності прем’єра Б’ярні Бенедіктссона, яка десятиліттями домінувала в ісландській політиці, на виборах отримала перше місце, але не змогла отримати парламентську більшість.

Ліво-зелений Рух на чолі з Катрін Якобсдоттір за підтримки ще трьох партій може сформувати крихку більшість. Політик обіцяла створити широкоформатний уряд.

Ліво-зелені прагнуть зменшити нерівність та фінансувати збільшення витрат на охорону здоров'я, освіту та інфраструктуру шляхом збільшення податків для багатих та запровадження податку на майно.