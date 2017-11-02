Нарід, що забуває минуле, ніколи не буде нацією.
Андрей Шептицький, митрополит Української Греко-Католицької Церкви

Прокуратура Іспанії запросила європейський ордер на арешт Пучдемона

2 листопада, 2017 - 17:55
Фото Reuters

Іспанський державний прокурор запросив європейський ордер на арешт колишнього президента Каталонії Карлеса Пучдемона після того, як останній не з'явився на судовому засіданні, передає УНН.

Державний прокурор Іспанії подав заяву на отримання європейського ордера на арешт Карлеса Пучдемона та інших колишніх членів його уряду за їхню роль у референдумі про незалежність.

Відсторонений каталонський лідер відмовився покинути Бельгію і з'явиться перед суддями у четвер.

Тим часом у Каталонії з початку кризи регіон залишили майже 2 тисячі компаній.

Джерело: УНН
Новини партнерів
Loading...