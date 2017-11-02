Пучдемон не з'явився до суду в Мадриді, можливий арешт та екстрадиція

Національний суд Іспанії в четвер, 2 листопада, допитав колишніх членів регіонального уряду Каталонії у зв'язку з розслідуванням у справі про прийняття декларації про незалежність регіону. Загалом до суду було викликано двадцятьох політиків, однак перед судом в цей день постали лише дев'ятеро. Серед них не було екс-президента Каталонії Карлеса Пучдемона і кількох його міністрів, які покинули Іспанію та відправилися до Бельгії.

Через ігнорування повістки до суду прокуратура Іспанії може подати запит на арешт Пучдемона та його соратників. Колишньому керівництву Каталонії загрожує до 30 років ув'язнення.

Тим часом бельгійський адвокат Пучдемона Пол Бекерт заявив пресі, що його клієнт готовий до співпраці з іспанською та бельгійською владою, однак він робитиме це на відстані через "несприятливу атмосферу".

Як повідомлялося, Іспанія розпустила парламент і уряд Каталонії після того, як парламент прийняв декларацію про незалежність регіону від Іспанії 27 жовтня. Нові вибори до регіонального парламенту заплановано на 21 грудня.

Лідер Каталонії Карлес Пучдемон втік до Брюсселя, де, за повідомленнями медіа, перебуває й досі. У середу, 1 листопада, Пучдемон презентував свій новий сайт, який позиціонує його як регіонального президента в екзилі, розмістивши в своєму профілі в Twitter посилання на інтернет-ресурс.