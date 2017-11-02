РФ розпочала роботу у Шотландії щодо референдуму за незалежність, - сенатор США

Сенатор США заявив, що російські кібер-оперативники розпочали роботу у Шотландії щодо підтримки другого референдуму про незалежність. Про це повідомляє ЄП з посиланням на The Telegraph.

Сенатор Ангус Кінг заявив на слуханнях у Вашингтоні про втручання Росії в минулорічні президентські вибори в США, та що Шотландія також перебуває в списку цілей Кремля.

"Ми знаємо, що росіяни причетні до виборів у Франції. Ми знаємо, що вони причетні до виборів у Німеччині. Ми зараз знаємо, що вони були залучені до сепаратизму в Іспанії...

І я розумію, що вони взялися за роботу у Шотландії щодо референдуму за незалежність від Великої Британії. Це складна загальнонаціональна стратегія. Вона не зупинилася та не зупиниться", - сказав він.

Нагадаємо, у вересні шотландські політики виступили з підтримкою референдуму про незалежність Каталонії.