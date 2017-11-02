Саудівська Аравія зацікавилася створенням ЗВТ з Україною, - АПУ

Саудівська Аравія продемонструвала серйозну зацікавленість у створенні зони вільної торгівлі з Україною.

Про це в повідомив заступник глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв за результатами візиту Петра Порошенка до Королівства Саудівська Аравія, передає Укрінформ.

"Під час перемовин в Ер-Ріяді українська сторона порушила питання про створення зони вільної торгівлі, і наші саудівські партнери продемонстрували серйозну зацікавленість. Вже найближчим часом ми маємо вийти на спільну оцінку перспектив цієї угоди", - зазначив він.

За словами Єлісєєва, візит Президента до Саудівської Аравії встановив особисті контакти на рівні лідерів держав, а для вибудовування взаємин зі східними державами це вкрай важливо.

"Після підписання Меморандуму про політичні консультації між МЗС України та Радою співробітництва арабських держав Перської затоки (до Ради входять Королівство Саудівська Аравія, Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман) ми маємо можливість розробити конкретний план, сформувати робочі групи за різними напрямками та обговорити можливі формати співпраці", - додав він.

Єлісєєв підкреслив, що в умовах гібридної війни проти України з боку Росії надзвичайної ваги на переговорах набула гуманітарна складова. Зокрема, укладена в Ер-Ріяді угода між Укрінформом та Саудівською пресовою агенцією дає змогу значно повніше інформувати населення наших країн про життя в усіх сферах. У перспективі ж ми бачимо створення в Україні арабського центру, що пропагуватиме арабську культуру та мову, і, зрештою, відкриття на базі центру агенції під робочою назвою "Аль Арабія".

Ще один вартісний підсумок візиту, який, на думку Єлісеєва, українці відчують вже найближчим часом – візові зрушення. Українська сторона порушила питання про лібералізацію візового режиму – зниження вартості віз, яка на сьогодні є чи не найбільшою у світі, спрощення процедури їх отримання, нарешті – введення віз для певних категорій громадян. Заступник глави АП зауважив, що "зацікавленість саудівської сторони в цьому питанні виявилася взаємною", тож він прогнозує, що вартість віз реально знизити "в кілька разів, до цілком розумних меж", видача віз може відбуватися в аеропорту, а безвізовий режим можливо ввести для окремих категорій службовців чи працівників за контрактом та, приміром, паломників.