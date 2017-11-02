СБУ проводить обшуки в приміщенні Державіаслужби

Слідчі прокуратури спільно з оперативниками Служби безпеки України в четвер проводять обшуки в приміщенні Державної авіаційної служби у зв'язку з викриттям керівника одного з управлінь служби, який вимагав $7 тис. неправомірної вигоди.

"Керівника затримали на гарячому одразу після отримання ним другої частини від обумовленої суми в розмірі $3 тис. ... Наразі проводяться обшуки в приміщенні Державної авіаційної служби України, а також за місцем проживання фігуранта", - повідомляє прес-служба прокуратури Києва в четвер.

В інформації зазначається, що за зазначені кошти чиновник обіцяв представникові одного з суб'єктів підприємницької діяльності погодити кандидатуру керівного складу авіакомпанії та сприяти в безперешкодній сертифікації авіакомпанії.

При цьому в столичній прокуратурі повідомили, що попередньо слідчі задокументували ще один епізод злочинної діяльності фігуранта, а саме отримання ним $1 тис. хабара.

В оприлюдненій інформації зазначається, що в заходах задіяні слідчі прокуратури міста Києва та оперативні працівники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.