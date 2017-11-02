Стрілянина у Бремені: Пораненого чоловіка врятувати не вдалося

Чоловік, який отримав кульові поранення під час стрілянини у четвер у німецькому Бремені, помер, злочинця не знайдено.

Про це повідомляє Bild.

«Жертва була доставлена до лікарні з критичними пораненнями, лікарям не вдалося врятувати його життя», - йдеться в повідомленні.

Злочинець, який розпочав стрілянину перед супермаркетом REWE, до цього часу не знайдений, незважаючи на те, що на пошуки його залучені численні сили поліції. Влада запевняє, що загрози населенню немає.

Свідки тим часом кажуть, що між двома чоловіками зав'язалася бурхлива сварка, в розпал якої один з них несподівано дістав зброю і почав стріляти. Причини інциденту поки що не відомі.