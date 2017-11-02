Суд продовжив розгляд клопотання про надання дозволу на заочне засудження Януковича

Печерський районний суд продовжив розгляд клопотання Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури про надання дозволу на заочне засудження екс-президента Віктора Януковича за протидію учасникам Революції Гідності 18-20 лютого 2014 року, що призвела до жертв. Про це повідомляє Укрінформ.

За словами прокурора Яніса Сімонова, у випадку надання згоди Печерським судом для здійснення спеціального досудового розслідування у цій справі Генпрокуратура буде зобов'язана направити обвинувальний акт до суду впродовж шести місяців.

Як відомо, ГПУ проводить досудове розслідування у кримінальній справі за підозрою колишнього президента Януковича в організації перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів, що призвело до масових жертв серед мітингувальників, організації навмисних убивств учасників масових акцій протесту в Києві у період з 18 лютого по 20 лютого 2014 року та вчинення терористичного акту 20 лютого по вулиці Інститутській у Києві.