Трамп пропонує стратити підозрюваного у теракті в Нью-Йорку

Сайфулла Саїпова, якого підозрюють у терористичному нападі в Нью-Йорку, треба стратити. Таку пропозицію висловив президент США Дональд Трамп у своєму твіттері.

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 2, 2017

За його словами, терорист був дуже щасливим, коли попросив, щоб у його кімнаті в лікарні повісили прапор терористів "Ісламської держави".

"Він вбив вісьмох людей, 12 людей зазнали важких поранень. Він має отримати смертну кару", - наголосив Трамп.

Нагадаємо, президент Узбекистану пообіцяв Трампу допомогти в розслідуванні теракту в Нью-Йорку.