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Трамп пропонує стратити підозрюваного у теракті в Нью-Йорку

2 листопада, 2017 - 09:46
фото Reuters

Сайфулла Саїпова, якого підозрюють у терористичному нападі в Нью-Йорку, треба стратити. Таку пропозицію висловив президент США Дональд Трамп у своєму твіттері.

За його словами, терорист був дуже щасливим, коли попросив, щоб у його кімнаті в лікарні повісили прапор терористів "Ісламської держави".

"Він вбив вісьмох людей, 12 людей зазнали важких поранень. Він має отримати смертну кару", - наголосив Трамп. 

Нагадаємо, президент Узбекистану пообіцяв Трампу допомогти в розслідуванні теракту в Нью-Йорку.

 

 

 

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