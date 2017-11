Трамп пропонує стратити підозрюваного у теракті в Нью-Йорку

Сайфулла Саїпова, якого підозрюють у терористичному нападі в Нью-Йорку, треба стратити. Таку пропозицію висловив президент США Дональд Трамп у своєму твіттері.

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY!

