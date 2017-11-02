Транзит газу територією України в Європу збільшився на 18,5%, - "Укртрансгаз"

2 листопада, 2017 - 15:58
У січні-жовтні цього року транзит газу територією України в Європу у порівнянні з аналогічним періодом збільшився на 18,5% - до 77,4 млрд куб. м. Такі дані ПАТ "Укртрансгаз".
"Укртрансгаз" протранзитував 77,4 млрд куб. м природного газу для потреб європейських споживачів, що на 18,5% перевищує аналогічний минулорічний показник", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, порівняно з 2016 роком у жовтні відбулось зменшення транзиту на 1,2 млрд куб. м.
"Але рекордна тенденція за період січень-жовтень збереглася: обсяг транзиту сягнув максимуму за останні 7 років", - додали у компанії.
Джерело: УНН