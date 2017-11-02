У ФРН невідомий відкрив стрілянину перед супермаркетом

В результаті застосування невідомим стрілецької зброї в німецькому Бремені поранено людину.

Інцидент стався у четвер, повідомляє Укрінформ з посиланням на Sueddeutsche Zeitun.

«Чоловік в результаті стрілянини отримав серйозні поранення перед супермаркетом в Бремені. Зловмисник в бігах, життя жертви під загрозою», - йдеться в повідомленні з посиланням на місцеву поліцію.

Спецпідрозділи правоохоронних органів ведуть інтенсивний пошук злочинця, шукають можливих свідків. Нібито чули кілька пострілів.

Причини того, що сталося, невідомі.

Супермаркет знаходиться прямо в житловому мікрорайоні. Сам район міста вважається соціально неблагополучним.