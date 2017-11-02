У ГПУ повідомили про нові запити до США щодо Манафорта

Генеральна прокуратура України готує нові запити до США щодо можливого допиту колишнього консультанта екс-президента Віктора Януковича Пола Манафорта.

Про це заявив керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк у коментарі Радіо Свобода.

"Так, звичайно, готуємо запити, будемо направляти з проханням допитів, надання документів", - сказав він.

За його словами, розслідування у США про відмивання Полом Манафортом коштів, зароблених в Україні за правління Януковича, вписується у рамки розслідувань ГПУ.

Нагадаємо, що Мінюст США готує офіційні звинувачення проти шести чиновників РФ.