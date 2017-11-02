Нарід, що забуває минуле, ніколи не буде нацією.
Андрей Шептицький, митрополит Української Греко-Католицької Церкви

У ГПУ повідомили про нові запити до США щодо Манафорта

2 листопада, 2017 - 21:50
Фото: rbc.ua

Генеральна прокуратура України готує нові запити до США щодо можливого допиту колишнього консультанта екс-президента Віктора Януковича Пола Манафорта.

Про це заявив керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк у коментарі Радіо Свобода.

"Так, звичайно, готуємо запити, будемо направляти з проханням допитів, надання документів", - сказав він.

За його словами, розслідування у США про відмивання Полом Манафортом коштів, зароблених в Україні за правління Януковича, вписується у рамки розслідувань ГПУ.

Нагадаємо, що Мінюст США готує офіційні звинувачення проти шести чиновників РФ.

Джерело: Радіо Свобода
Новини партнерів
Loading...