У Каталонії з початку кризи регіон залишили майже 2 тисячі компаній

Протягом жовтня майже 2 тисячі компаній вирішили перенести свої штаб-квартири за межі регіону.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням El Pais.
Так, починаючи з 1 жовтня – дати референдуму щодо незалежності Каталонії – і закінчуючи 31 жовтня, регіон залишили 1982 компанії.
Більшість компаній обґрунтували своє рішення юридичною невизначеністю, створеною політичною і соціальною ситуацією в автономії.
Зазначається, що в останній день жовтня Каталонію залишили 99 компаній.
Проте в окремі дні ці показники були вищими, зокрема, коли готувалося прийняття важливих рішень. Так, 27 жовтня – в день проголошення незалежності – Каталонію залишили одразу 140 компаній.
Зазначається, що хоча в порівнянні з загальною кількістю зареєстрованих у Каталонії компаній цифра у 2 тисячі є досить не значною, їх частка в економіці регіону є вагомою.
Варто зазначити, що протягом того ж жовтня лише 78 компаній були зареєстровані у Каталонії.
Нагадаємо, що Пучдемон не з'явився до суду в Мадриді, можливий арешт та екстрадиція.