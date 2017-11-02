У Києві затримали росіянина у формі Нацполіції з "коктейлями Молотова"

Служба безпеки України (СБУ) затримала в Києві громадянина Росії, який прибув у столицю з гранатами та "коктейлями Молотова".

Про це в коментарі "112 Україна" заявив керівник Апарату голови СБУ Ігор Гуськов.

За словами Гуськова, росіянин пересувався по Києву у формі працівника Національної поліції. Він був затриманий на автовокзалі під час підготовки злочину.

"Сьогодні працівниками СБУ був затриманий громадянин РФ, який обгрунтовано підозрюється, причетний до вчинення резонансних злочинів у м. Києві. Росіянин прибув до Києва вранці з іншого регіону України, привіз із собою гранати, пляшки із запалювальною сумішшю та холодну зброю. Цікаво, що, очевидно, для полегшення реалізації свого злочинного наміру, прибув та пересувався по Києву у формі спецпризначенця одного з підрозділів Нацполіції України. А це ще один злочин, відповідальність за який передбачено статтею 353 "привласнення владних повноважень". Громадянин РФ був затриманий СБУ на одному із автовокзалів Києва на стадії готування злочину. Здійснюється огляд місця події та інші процесуальні дії", - розповів представник СБУ.