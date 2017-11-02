У Львові презентували сакральні твори під патронатом св. Луки

Сьогодні, 2 листопада, в приміщенні Історичного комплексу Національного музею у Львові ім. А. Шептицького відбулося відкриття виставки «Під патронатом св. Луки». Організувала її кафедра сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв.

На виставці представлені храмові реалізації на великомасштабних видруках. Крім того відвідувачі зможуть побачити і станкові твори – ікони та різноманітні композиції сакрального змісту. Над їх створенням працювали викладачі, студенти та випускники кафедри.

Організували дану експозицію до дня вшанування св. Луки, який відзначали 31 жовтня. Адже святий Лука був не тільки апостолом та євангелістом, але й першим іконописцем, автором Богородичної ікони. Тому різні мистецькі кола чи майстерні, а особливо ті, які працюють в ділянці сакрального мистецтва, обирають його своїм покровителем.

«Ми єдина кафедра такого спрямування в Україні, яка представляє свій доробок за понад двадцятирічний період від часу свого заснування. Це реалізації сакральних проектів як в інтер’єрах, так і на фасадах храмів, виконані викладачами, випускниками та студентами кафедри», – розповіли організатори.

Оглянути виставку можна буде до 26 листопада.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора