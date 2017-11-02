У Литві 6 листопада представлять "План Маршалла" для України

6 листопада 2017 року в Сеймасі Литовської Республіки відбудеться презентація "Нового європейського плану для України" (т. з. "Плану Маршалла для України") для послів Канади, США, Японії та держав-членів ЄС.

Про це повідомила прес-служба голови комітету у закордонних справах Верховної ради України Ганни Гопко з посиланням на лист посла України у Литовські Республіці Володимира Яценківського, передає УНН.

Повідомляється, що Литва вже ініціювала політичні дискусії на рівні держав-членів ЄС, а також планує продовжити переговори депутатів Сеймасу з депутатами Європейського Парламенту та парламентів країн-членів ЄС, європейськими політичними партіями, Європейською Комісією та іншими інституціями ЄС для опрацювання цього питання та передбачення відповідної фінансової підтримки для України у рамках нового бюджету ЄС на 2020-2027 рр.

Зазначається, що основною метою "Плану Маршалла для України" є надсилання потужного політичного сигналу на підтримку європейського шляху розвитку України.