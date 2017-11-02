У МВС працюють над заміною системи "прописки"

У Міністерстві внутрішніх справ працюють над удосконаленням системи реєстрації місця проживання з метою її спрощення для населення. Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Удосконалення здійснюватиметься протягом наступних двох років міжвідомчою робочою групою, зобов’язання про створення якої взяло на себе Міністерство внутрішніх справ", - йдеться у повідомленні.

До складу робочої групи увійдуть фахівці та експерти МВС, Мін’юсту, Центрвиборчкому, Мінсоцполітики, Служби розпорядника Державного реєстру виборців, Пенсійного фонду, Держстату, ДМС та інших дотичних органів державної влади.

Повідомляється, що члени робочої групи досліджуватимуть найбільш вразливі верстви населення від недосконалої системи реєстрації місця проживання, їх кількісний склад та типові проблеми, а також розроблятимуть відповідні зміни до законів України та підзаконних нормативних актів.

«МВС України бачить своїм завданням удосконалення існуючої системи реєстрації місця проживання таким чином, щоб вона реально забезпечувала право кожного мешканця України на вільний вибір місця проживання та свободу пересування, а також гарантувала його виборчі права в тій місцевості, в якій він мешкає», – зазначила заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук.

Як відомо, в Україні прописку змінено на реєстрацію.

Стаття 6 закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» зобов'язує реєструвати місце проживання. Реєстрація покликана забезпечити канал зв'язку між громадянином і державою, щоб за вказаною адресою громадянина могли знайти податкові органи, суд, щоб він міг голосувати.