У Швейцарії визнали, що тестували дронів-розвідників на спірній території Голанських висот

Міноборони Швейцарії відправляло персонал для тестування розвідувальних дронів на спірній території Голанських висот, захопленій Ізраїлем. Визнання таких дій швейцарського відомства опублікувало агентство Reuters.

"Ті, хто був поінформований про цю діяльність, не усвідомлювали, що швейцарським чиновникам не можна бути там, а ті, хто знав про обмеження, не були поінформовані про заплановані заходи (на Голанах - ред.)", - йдеться в повідомленні міністерства, передає "Укрінформ".

Як зазначається, швейцарські посадовці тричі по кілька днів відвідували аеродром на Голанських висотах - в 2012, 2013 і 2015 роках, щоб спостерігати за тестовими польотами ізраїльських безпілотників Hermes 900, які Швейцарія купує за $ 265 млн.

Візити тривали декілька днів на території, яку Швейцарія не визнає частиною Ізраїлю, який захопив цей регіон у Сирії в ході Шестиденної війни в червні 1967 року.