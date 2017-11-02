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У супермаркеті Колорадо сталася стрілянина, є загиблі

2 листопада, 2017 - 09:15
Фото Reuters

Щонайменше три людини загинули в результаті стрілянини в універсальному магазині Walmart у місті Денвер американського штату Колорадо. Про це повідомляє видання Reuters.

Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини інциденту, вони досі не знають, хто почав стріляти і з якої причини. У поліції повідомляють, що досі нікого не затримали, вони перевіряють записи з камер спостереження та опитують свідків.

Двоє чоловіків в результаті обстрілу померли на місці, ще одна жінка зазнала поранень та пізніше померла у лікарні.

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Джерело: Еспресо
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