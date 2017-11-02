У Житомирі відкрилася виставка "Світ мальованої кераміки Олега Ольжича"

В Домі української культури міста Житомира відбулося відкриття художньої виставки «Світ мальованої кераміки Олега Ольжича». Також було проведено лекцію-презентацію для педагогів, а для навчальних закладів міста передані буклети «Орнаментація трипільської мальованої кераміки» (за монографією Олега Кандиби «Шипинці. Мистецтво та знаряддя неолітичного селища) і інформаційно-навчальні карти «Археологічні пам’ятки трипільської культури у Житомирській області». Відбувся цей мистецький захід в рамках культурного проекту, який реалізовує обласна молодіжна творча спілка художників та мистецтвознавців за підтримки управління культури Житомирської міської ради.

Ось що розповіла про цей захід голова обласної молодіжної творчої спілки художників та мистецтвознавців Інна Величко:

-Ми презентуємо підсумкову виставку проекту «Олег Ольжич –археолог». На виставці представлені як малюнки, так і керамічні реконструкції трипільської кераміки. Більшість керамічних виробів виготовлені за малюнками нашого земляка Олега Ольжича (Кандиби), якого ми знаємо і як поета, політичного діяча, і як відомого науковця, археолога, котрий вивчав, досліджував трипільську культуру. На виставці можна побачити дуже цікаві художні роботи. Студенти створили за малюнками Олега Ольжича свої власні твори з присутністю трипільської орнаментації.

Загалом проект тривав кілька місяців. Почали його з ліплення кераміки за малюнками Ольжича. За словами Інни Величко, у проекті брали участь не тільки студенти, але й відомі митці, зокрема, майстриня з реконструкції трипільської кераміки Людмила Смолякова, народний художник України Юрій Камишний.

Оксана Климчук, Житомирська область, фото автора